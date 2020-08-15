مولر.. جلاد برشلونة الذي يتألق دائماً أمام ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

دائماً ما قام توماس مولر، صاحب ثنائية من الأهداف الثمانية التي اكتسح بها بايرن ميونخ برشلونة (8-2)، والمصنف كأفضل لاعب في هذه المباراة، بدور كبير حين يواجه العملاق البافاري الفريق الكاتالوني، كما أنه يميل إلى التألق بشكل خاص حين يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا، حتى في مباريات المنتخب أيضاً. ويوماً ما قال مولر (30 عاماً) إنه "بالنظر إلى المباريات الرسمية أمام ميسي (33 عاماً)، فالأمور لم تسر على نحو سيء معي على الإطلاق"، وحينها لم يتصور حتى أن يأتي اليوم الذي يدك فيه البايرن، وهو قائد له، البرسا بمثل هذه الهزيمة المذلة. على مستوى الأندية تواجه اللاعبان 5 مرات، الأولى في 2013 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز الفريق الألماني بقيادة المدرب يوب هاينكس بنتيجة إجمالية 7-0 على برشلونة حزين تحت إمرة تيتو فيلانوفا. وفي الانتصار ذهاباً 4-0 بذلك الموسم، أحرز مولر هدفين، الأول والرابع، وأعطى تمريرة سجل منها ماريو غوميز الهدف الثاني. وفي مباراة الإياب، حيث فاز الفريق الألماني 0-3 على ملعب كامب نو، أحرز مولر الهدف الثالث. وفي عام 2015، في الدور نصف النهائي أيضاً، أقصى برشلونة بايرن بعدما فاز عليه ذهاباً 3-0 رغم تغلب العملاق البافاري إياباً 3-2 في أليانز أرينا، وحينها سجل مولر أيضاً هدف الفوز أمام خصم بدا في وضع جيد جداً. وفي المباريات الرسمية بين الأرجنتين وألمانيا، تواجه مولر وميسي مرتين، في نسختي عامي 2010 و2014 من بطولة كأس العالم، وانتصر "المانشافت" في كليهما. ففي المرة الأولى، في ربع نهائي مونديال 2010 فازت ألمانيا بنتيجة 4-0، الهدف الأول سجله مولر، في المرة الثانية، في نهائي مونديال 2014، انتصر منتخب "المانشافت" بهدف نظيف حمل توقيع ماريو غوتزه. وما حدث في مواجهة ربع نهائي التشامبيونز ليغ الليلة الماضية، لم يكن الكثيرون يتوقعونه، فقد غير مولر أسلوب لعبه ولم يعد له نفس المعدل التهديفي لأنه يلعب في الصفوف الخلفية بشكل أكبر، أحياناً يصفه المعلقون الألمان بملك التمريرات. وبهدفيه مساء الجمعة في لشبونة، يحمل مولر في جعبته ستة أهداف هز بها شباك برشلونة، علاوة على تمريرته التي ساهمت في تسجيل هدف بمرمى الفريق الكاتالوني. وأحرز مولر 23 هدفاً في مباريات بمراحل الإقصاء المباشر في دوري الأبطال، وهو رقم لا يتفوق عليه فيه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو (67)، وميسي نفسه (47). كما سجل مولر الليلة الماضية، رقماً تاريخياً باسمه، فقد أصبح اللاعب الألماني الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا بواقع 113 مباراة، متخطياً فيليب لام. وبدأ كل شيء حين جعله لويس فان غال لاعباً أساسياً بشكل لا نقاش فيه وهو في العشرين من عمره، وكان يقول عنه إن "مولر يلعب دائماً"، وكان كثيراً ما يفضل هذا اللاعب الألماني الشاب وقتها على آخرين بقامة آريين روبن وفرانك ريببري. ومنذ حينها دائماً ما تألق مولر، وحتى حين شاع اعتقاد بأن نجمه قد انطفأ، تمكن اللاعب من العودة من جديد.

