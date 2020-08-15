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ميسي ورونالدو يحققان رقماً سلبياً في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 أغسطس 2020

ودع الإسباني مسابقة هذا الموسم، بعدما سقط أمام بايرن ميونخ 2-8، وشهدت البطولة فشلاً جديداً بالمسابقة. للمرة الأولى منذ فترة طويلة شهدت المسابقة غياب الثنائي العالمي وميسي عن الدور نصف النهائي بالمسابقة، وهو أمر لم يعتاد عليه عشاق الثنائي. وودع يوفنتوس البطولة أمام ليون، على الرغم من تألق رونالدو وتسجيله هدفين، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتأهل "البيانكونيري"، ليتم إقصائه من الدور ثمن النهائي. كما تلاعب بايرن ميونيخ ببرشلونة على ملعب النور بلشبونة تحت أنظار ميسي، الذي اكتفى بمشاهدة شباك فريقه تستقبل ثمانية أهداف وأصابه الذهول. وسوف يغيب الثنائي عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 14 عاماً، وتحديداً منذ عام 2006 لتكون نسخة البطولة هذا الموسم استثنائية. ويعد الثنائي من أبرز اللاعبين الذين حققوا إنجازات وأرقام غير مسبوقة طوال مشاركتهما بالبطولة، حيث فاز بها رونالدو 5 مرات، فين حين حمل ميسي اللقب 4 مرات من قبل.


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