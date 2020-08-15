شكرا لقرائتكم فايلر يقرر ضم ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين الجهاز الفني للأهلي بمدافع الفريق ياسر إبراهيم فى قائمة الأحمر لمباراة أسوان المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويعود ياسر إبراهيم للقائمة الأهلاوية بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية، وشارك ياسر فى المران الجماعى بعد تعافيه الإصابة التى تعرض لها فى ودية الجونة قبل استئناف الدوري مؤخراً.

فيما خاض ثنائى الأهلى مروان محسن ومحمود متولى جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، واكتفى الثنائى بأداء جلسة فى الجيم للتخلص من الإجهاد العضلى، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

Advertisements

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الفريق ضمن الجلسات التنسيقية المستمرة بين الثنائي، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة، كما عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة أسوان التى تقام مساء الاثنين المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للفريق على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، وذلك فى ختام المران الصباحى للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأجرى «فايلر» تقسيمة قوية بين فريقين من اللاعبين، وقام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ومطالبتهم بإغلاق صفحة مباراة الإنتاج الحربى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام أسوان للعودة من جديد إلى الانتصارات.