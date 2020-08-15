شكرا لقرائتكم الزمالك ينعى أشرف أبو النور حارس المصري الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى للنادى الأبيض، وفاة أشرف أبو النور، حارس مرمى قلعة ميت عقبة والإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، ويعد الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، أحد نجوم الكرة المصرية في السبعينات من القرن الماضى، ناعيًا الفقيد بمزيد من الحزن، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، حيث أن أشرف أبو النور كان حارس مرمى الأبيض فى الفترة من 1970 حتى 1975، وتولى تدريب حراس مرمى نادى الإسماعيلى عام 2006.

وأعلن الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، وفاة أشرف أبو النور، حارس مرمى الزمالك السابق، اليوم السبت، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، مقدما العزاء لأسرته، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "وفاة الكابتن أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك سابقا، البقاء والدوام لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

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ويلتقى الزمالك نظيره مصر للمقاصة فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، ليفقد الفارس الأبيض أول نقطتين فى مشواره بالمسابقة المحلية منذ أن استأنفت مبارياتها يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، بعد توقف لمدة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وذلك بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة فيما يدخل مصر للمقاصة المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات فيما هُزم فى 7 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.