شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة .. الإصابة تبعد أحمد عادل من قائمة موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد مصر المقاصةقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، استبعاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومي من قائمة مباراة الزمالك، وذلك بعد الاصابة التي لحقت به، حيث تعرض أحمد عادل للإصابة برشح في الركبة وبعد الخضوع للأشعة اللازمة واستشارة الجهاز الطبي تم استبعاد اللاعب لمدة أسبوع حتى يزول الارتشاح والالتهابات التي تسبب فيها، على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد ذلك ويشارك في المباريات.
الزمالك ضد مصر المقاصةويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف نظيره مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.
الزمالك ضد مصر المقاصةويحتل الزمالك قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى.
الزمالك ضد مصر المقاصةمن ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان، بهدفين مقابل هدف، والتى جمعت بينهما الأحد الماضى، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.
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