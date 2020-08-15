شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد رزق وفريد عن أسوان أمام الأهلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمد رزق لاعب وسط نادي أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب، يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وأكد الدكتور محمد عبد الغار رئيس الجهاز الطبي بأسوان في تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض لإصابة التمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادي مصر التي أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.

وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذي تعرض للطرد خلال تفس المباراة بداعي إدعاء الاصابة، يعاني من شد فى يالسمانة ويغيب على أثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادي فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق، غيابه عن المباريات بعد تعرضه لشد في الخلفية خلال المباراة الأولى التي جمعت بين أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف.

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من جانبه، علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب الفريق فى الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج قائلاً: "طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام طبيعي يحصل إصابات فى الملعب ويحصل شد عضلى، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

وانفعل كشرى فى لقاء بعد المباراة قائلاً، "اللاعب خرج بالعافية وهو مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.