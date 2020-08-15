شكرا لقرائتكم بازوكا يشارك مع الإنتاج الحربي فى مواجهة المقاولون العرب بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الانتاج الحربى جهود لاعبه محمد بازوكا مدافع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الإثنين المقبل ، بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مواجهة الأهلى بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة مصر المقاصة التى خاضها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا .

أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للانتاج أحمد عفيفى وللمارد الأحمر عمرو السولية ، وشهدت الظهور الرسمى الاول للفريق منذ خمسة شهور بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

وبدون راحة يبدأ الانتاج الحربى بداية من اليوم السبت الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري ، حيث سيخوض اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة الاهلى تدريبات إستشفائية فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لذئاب الجبل فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين .

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الانتاج الحربى وجهازهم الفني والادارى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

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ويحتل الانتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وفى وقت سابق قال مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، أن الحظ حالف فريقه في مباراة الأهلي ، كما أن لاعبي فريقه قدموا عرضاً قوياً فاستحقوا التعادل الثمين أمام المارد الأحمر، بل كانوا قاب قوسين أو أدني من الفوز على حامل لقب الدوري.

وأوضح مختار مختار أنه دائماً ما يُفكّر فى المباريات الكبرى كلقاء الأهلي قبلها بفترة طويلة و"بيشيل هم" المباراة لأنها دائماً ما تكون مؤثرة، وتحتاج تركيز من الجميع كما أن مباراة الاهلى جاءت وسط ظروف صعبة بسبب جاحة كورونا والتى أصابت أكثر من عنصر في فريق الإنتاج بشكل تسبب في تأجيل أول لقاء للفريق في الدوري.

وأشار مختار مختار إلى أن الانتاج استحق التعادل بعدما قدم مباراة قوية أمام فريق كبير كالأهلي، مُعلقاً: إنه لشىء جيد أن تستأنف مشاركاتك في بطولة الدوري بعد كل هذا التوقف جراء جائحة كورونا بتعادل مثير وقوي أمام فريق كبير للأهلي.

وواصل مختار تصريحاته قائلاً: "سنلعب مباراة بعد 48 ساعة في الدوري لذا كان من المهم أن نُحقق نتيجة جيدة في لقاء الاهلي وهو ما حدث ، مُشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة تقديم عروض جيدة لفريق الإنتاج".