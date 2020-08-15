شكرا لقرائتكم نوير يتعاطف مع تير شتيغن بعد الهزيمة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن تعاطفه مع مواطنه وزميله بالمنتخب الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني والذي تلقت شباكه ثمانية أهداف خلال مباراة الفريقين بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال نوير بعد فوز فريقه على برشلونة 8 - 2 مساء الجمعة : أشعر بالأسى تجاه مارك لأن شباكه استقبلت العديد من الأهداف، إنها بالتأكيد نتيجة رائعة بالنسبة لنا. ولكنك لا تريد لزملائك بالمنتخب الوطني التعرض لمثل هذه الأمور.

ويتولى نوير حراسة مرمى المنتخب الألماني بشكل أساسي منذ 2010 . وكان أمل تير شتيغن هو تقديم أداء جيد في مباراة الجمعة ومواصلة مشواره بدوري الأبطال ليساعده هذا في محاولاته للإطاحة بنوير من التشكيلة الأساسية للمانشافت، ولكن شباك برشلونة استقبلت ثمانية أهداف بواقع أربعة أهداف في كل شوط لتكون أكبر هزيمة لبرشلونة في البطولات الأوروبية.