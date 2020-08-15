هالاند يعود إلى تدريبات دورتموند في النمسا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند يوم السبت إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما غاب عن مران الجمعة بسبب التهاب بالحلق. ويقيم دورتموند معسكره التدريبي حاليا في باد راغاز بسويسرا كما يخوض الفريق المباراة الودية يوم أمام أوستريا فيينا النمساوي رغم المخاوف من وباء "كورونا". وتقام المباراة في النمسا على الرغم من إصابة اثنين من لاعبي أوستريا فيينا بفيروس "كورونا" المستجد إذ جاءت جميع اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت بعد ذلك على لاعبي أوستريا فيينا سلبية.

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