شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند يؤكد استمرار سانشو مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن ناديه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف، كما استبعد إمكانية رحيل الجناح جادون سانشو أيضا.

وأحرز الانجليزي الدولي سانشو 17 هدفا، وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم، وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية القمة بما في ذلك مانشستر يونايتد الانجليزي.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية: بقاء سانشو أمر مؤكد، لن نناقش أي تفاصيل، ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك، عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا، لا مجان للتأويل.

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلا: الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة.