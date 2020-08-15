الأهلاوي «زاهي حواس» يرد على جمهور الزمالك

أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، حبه لنادى الزمالك وتشجعيه له فى منافساته الخارجية، وذلك ردًا على غضب مشجعى الفريق الأبيض منه بعد تصريحاته الأخيرة التى مازحا فيها فريقه المحبب الأهلى، حول أن "الفراعنة أهلاوية".

وقال الدكتور زاهى حواس، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري": "الزملكاوية بناء الهرم الأكبر.. وعشان ميزعلش صديقى عمرو أديب، بقول الزملكاوية بناء الهرم الأكبر.. أنا أهلاوى ولكن أشجع الزمالك فى منافسة خارجية، ولما قلت الفراعنة أهلاوية كانت نكتة".

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وأشار إلى أنه يعكف الآن على إصدار موسوعة ضخمة جدًا باللغة العربية، اسمها الموسوعة المصرية للأهرامات، تتضمن 8 أجزاء وتتضمن كل الأدلة عن إنشاءات الأهرامات، كما يعمل على تأليف كتاب عن "توت عنخ آمون"، مضيفًا: "أنا عاشق لمصر القديمة، وعشقى يجعلنى أعشق مصر الحديثة".