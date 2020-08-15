دوفيتسيوزو سيترك دوكاتي في نهاية الموسم

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سبيلبرغ: قرر الدراج الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو ترك فريق دوكاتي في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، وذلك بحسب ما أعلن السبت الفريق الإيطالي في حسابه على تويتر.

وقال دوكاتي "التقينا صباحا وكيل أعماله على حلبة سبيلبرغ ولم تجتمع الظروف (المناسبة) لكي نكمل تعاوننا مع +دوفي+ أبعد من العقد الحالي".

ويدافع ابن الـ34 عاما عن ألوان الفريق الإيطالي منذ ثمانية مواسم وأحرز معه 13 سباقا في طريقه لاحتلال المركز الثاني في الفئة الكبرى أعوام 2017 و2018 و2019 خلف دراج هوندا الإسباني مارك ماركيز.

المركز الرابع في الترتيب العام

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وسيشهد الفريق الإيطالي الموسم المقبل تغييرين في دراجتيه المدعومتين مباشرة من الشركة الأم، وذلك لرحيل مواطنه الآخر دانيلو بيتروتشي واستبداله بالأسترالي جاك ميلر الذي يقود أيضا لدوكاتي لكن بألوان فريق "براماك رايسينغ" وليس الصانع الرسمي.

وأعلن عن رحيل دوفيتسيوزو على هامش الجولة الرابعة من بطولة هذا الموسم في جائزة النمسا الكبرى المقررة الأحد على حلبة سبيلبرغ، حيث فاز الدراج الإيطالي العام الماضي.

ويحتل دوفيتسيوزو حاليا المركز الرابع في الترتيب العام بعد المراحل الثلاث الأولى من الموسم الذي تأخر انطلاقه لأشهر عدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 28 نقطة وبفارق 31 نقطة عن المتصدر الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها).