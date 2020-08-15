شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب على معلول مع ركلات الجزاء بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لموقف صعب حينما واجه نظيره الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري وظل خاسراً للمباراة حتى الدقيقة 77، حينما تمكن عمرو السولية من تسجيل هدف التعادل لتنتهى المباراة 1/1 ويحافظ المارد الأحمر على سجله خالياً من الهزائم فى المسابقة المحلية بعد مرور 19 جولة، وخلال أحداث المباراة فشل الدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى إحراز هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 11 احتسبها محمود عاشور بعد اللجوء لتقنية الفار، ليزيد صعوبة اللقاء على المارد الأحمر.

وتعد ركلة جزاء معلول أمام الإنتاج الحربى هى الثالثة التي يهدرها الدولى التونسى مع الأهلى، حيث سبق وأهدر ركلتى جزاء أمام وادى دجلة وطلائع الجيش فى موسم 2018-2019 .

وتقدم معلول لتسديد 14 ركلة جزاء خلال رحلته مع الأهلى حتى الآن بواقع 10 في الدوري وأربعة فى دوري الأبطال الأفريقى، سجل 11 ركلة وأهدر ثلاثة، حيث سدد بنجاح سبعة وأهدر ثلاثة فى الدوري وسجل أربعة بنجاح فى دوري الأبطال ليحصد العلامة الكاملة على الصعيد الأفريقي.

واستطاع على معلول خلال 179 مباراة بقميص الصفاقسى فى كل المسابقات تسجيل 36 هدفا، منها 19 ركلة جزاء، 6 ركلات ثابتة، 8 بيسراه و3 بيمناه، بالإضافة لصناعته 43 هدفا.

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ويمتلك معلول رقمًا قياسيًا فى الدورى التونسى، فهو أول مدافع فى تاريخ الدورى التونسى يحصل على لقب هداف المسابقة برصيد 16 هدفا.

الدولي التونسي حجز موقعا أساسياً في التشكيلة الأساسية للأهلى بفضل عرضياته المتقنة التي لا تخطئ طريق المرمى، وصنع معلول 6 أهداف خلال الموسم الجاري ليعتلي صدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري المصري مناصفة مع يوسف أوباما لاعب الزمالك.