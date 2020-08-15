شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يوضح سبب التغريدة الغامضة قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أن تغريدته الغامضة والتى كتب فيها "احترافية ..صفر"، ليس لها أى علاقة بالقلعة البيضاء، وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "توضيح البوست على السوشيال ميديا ملوش علاقة بالكيان العظيم نادى الزمالك".

ويدخل الزمالك مواجهة جديدة فى إطار منافسات الفريق ببطولة الدورى الممتاز، حين يستضيف مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة.



محمد عواد

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى، بهدف لمثله ، بينما يسعى المقاصة بقيادة إيهاب جلال لمواصلة عروضه المثيرة أمام الفارس الأبيض.

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وتولى جلال تدريب فريق الزمالك يوم 6 يناير 2018، بعدما قدم نتائج وعروضا قوية مع فريقى مصر المقاصة وإنبى، ولكن الأمور لم تسر كما يشتهى جلال وتراجعت نتائج الزمالك، حتى تم إقالته بقرار من رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور فى 12 أبريل عقب هزيمة الزمالك على ملعب القاهرة الدولى على يد فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرحل جلال عن تدريب الزمالك بعد 96 يوماً فقط من تدريب الفريق الأبيض.

لعب إيهاب جلال 9 مباريات أمام الزمالك مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر المقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالها الفوز فى 4 لقاءات، بينما تفوق الفارس الأبيض فى 3 مباريات، وتعادل فى مباراتين.

جاءت انتصارات جلال الثلاثة على الزمالك عندما كان مدربا لفريق مصر المقاصة فيما حقق انتصاره الرابع مديراً فنياً للمصرى البوسعيدى.