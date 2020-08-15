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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 15 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كهربا يعود للأهلي محلياً أمام الإسماعيلي بعد انتهاء إيقاف الـ10 مباريات، انفراجة فى أزمة أجانب الإسماعيلى.. اقتراب عودة فخر وهمام وغموض موقف كادو.
كهربا يعود للأهلي محلياً أمام الإسماعيلي بعد انتهاء إيقاف الـ10 مباريات
يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.
انفراجة فى أزمة أجانب الإسماعيلى.. اقتراب عودة فخر وهمام وغموض موقف كادو
شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة عودة أجانب النادى الإسماعيلى من بلادهم، وأخطر الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق إدارة الدراويش بحصولهم على الموافقات الأمنية وقيامهم بالبدء فى حجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة، فيما لا يزال موقف الأوغندى باتريك كادو لاعب الفريق غامضاً فى ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا، وواجه الإسماعيلى فى عودة لاعبيه الأجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.
الأهلي يستعيد أحمد الشيخ قبل مباراة أسوان فى الدورى
انتظم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك «الشيخ» فى فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التى تعرض لها مؤخراً، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، التى تعادل فيها الأحمر بهدف لمثله، ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدورى الممتاز.
لماذا غاب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاولون وسموحة؟
كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن سر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق المنتقل حديثاً إلى الأهلي عن مباراة ذئاب الجبل مع سموحة التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوى العام وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن طاهر شعر بإجهاد فى العضلة الأمامية فقرر الجهاز الفنى عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم إصابته.
الأهلي يبدأ رحلة البحث عن بديل رمضان صبحي
قرر مسئولو النادي الاهلي إعادة النظر في صفقات الصيف بعدما رحل رمضان صبحي مؤخراً حيث كان الاتجاه في السابق تأجيل هذا الملف لما بعد إنتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتلقي مسئولو القلعة الحمراء صدمة قاسية برفض اللاعب البقاء في الاهلي وإعلانه الرحيل لنادي بيراميدز وهو ما فجر بركان الغضب في القلعة الحمراء
انتخابات الجبلاية في نوفمبر لاختيار مجلس جديد بسبب صوت مصر في الاتحاد الأفريقي
علم " الخليج 365 " أن انتخابات اتحاد الكرة ستقام في شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق مع مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- والذى قرر المد للجنة الحالية لمدة أربعة أشهر جديدة ، على أن تقام الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل ، من أجل إختيار مجلس إدارة جديد و الأقرب أن تكون الانتخابات لمدة 4 سنوات بدلاً من سنة.
إنبى يستعيد جهود محمد شريف فى مواجهة سموحة بالدورى
يستعيد إنبى، جهود محمد شريف في المباراة المقبلة أمام سموحة، التي ستقام بعد غد، الإثنين، على ستاد بتروسبورت، في الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن اللقاء الماضى أمام الأهلى، الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، والتي انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، والتي غاب عنها اللاعب لوجود بندا في عقد استعارته من الأهلي يمنع مشاركته أمام النادى الأحمر، لذلك سيستعيد الفريق البترولى جهوده في مواجهة سموحة حيث سيعيده حلمى طولان المدير الفني للفريق لتركيبته الأساسية.
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