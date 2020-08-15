القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 15 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كهربا يعود للأهلي محلياً أمام الإسماعيلي بعد انتهاء إيقاف الـ10 مباريات، انفراجة فى أزمة أجانب الإسماعيلى.. اقتراب عودة فخر وهمام وغموض موقف كادو.

كهربا يعود للأهلي محلياً أمام الإسماعيلي بعد انتهاء إيقاف الـ10 مباريات

شهدت الساعات الماضية انفراجة فى أزمة عودة أجانب النادى الإسماعيلى من بلادهم، وأخطر الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق إدارة الدراويش بحصولهم على الموافقات الأمنية وقيامهم بالبدء فى حجز تذاكر الطيران للعودة للقاهرة، فيما لا يزال موقف الأوغندى باتريك كادو لاعب الفريق غامضاً فى ظل استمرار تعليق رحلات الطيران ببلاده بسبب جائحة كورونا ، وواجه الإسماعيلى فى عودة لاعبيه الأجانب للقاهرة بعد سفرهم لبلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

الأهلي يستعيد أحمد الشيخ قبل مباراة أسوان فى الدورى

انتظم أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك «الشيخ» فى فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التى تعرض لها مؤخراً، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربى أمس، الجمعة، التى تعادل فيها الأحمر بهدف لمثله، ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

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