شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فرصة طاهر أكبر من كهربا لحجز مكان رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنضم إلى صفوف الأهلى فى الموسم الجديد لديه فرصة أكبر من محمود عبد المنعم كهربا لاحتلال مكان رمضان صبحى فى الفترة المقبلة.

وقال أحمد بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن كلا الثنائى طاهر وكهربا يمتلكا إمكانيات وقدرات قوية لكن تختلف فى من سيتحمل ضغط وعصبية مباريات الأهلى مؤكدا أنه يرى أن طاهر " الأكثر فرحا" برحيل رمضان صبحى قادر على احتلال مكان رمضان فى المرحلة القادمة فى حالة تأقلمه مع الفريق.

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.