شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تعصف بأسوان قبل مواجهة الأهلي.. رزق وفريد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط نادى أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلى الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر التى أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.

وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

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من جانبه، علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب الفريق فى الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج قائلاً: "طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام طبيعي يحصل إصابات فى الملعب ويحصل شد عضلى، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

وانفعل كشرى فى لقاء بعد المباراة قائلاً، "اللاعب خرج بالعافية وهو مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.