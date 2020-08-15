شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى ملف "دوبلير" رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يعوّض الأهلى رمضان صبحى.. هل سيتم ضم لاعب أجنبى للفريق.. ما هى رؤية الجهاز الفنى ولجنة التخطيط للفريق بعد رحيل رمضان صبحى؟.. تساؤلات كثيرة فرضت نفسها بوضوح على سطح الأحداث الكروية الأهلاوية على مدار الأيام الماضية، بعد رفض رمضان صبحى البقاء فى الأهلى وتفضيله الرحيل إلى بيراميدز، وهو ما سنُلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالي:

س: كيف يفكر الأهلى فى تدعيم الفريق بعد رحيل رمضان صبحى؟

ج:هناك اتفاق على تدعيم الفريق بأكثر من صفقة قوية خلال الصيف الجارى بعد رحيل رمضان صبحى، حيث كان الاتجاه فى السابق تأجيل هذا الملف لما بعد انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، لكن صدمة رمضان صبحى عجّلت بقرار لجنة التخطيط بإعادة فتح هذا الملف حالياً.

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س: ما هى رؤية الأهلى لملف تدعيم الفريق بعد رحيل رمضان؟

ج: لجنة التخطيط للكرة فى الاهلى برئاسة محسن صالح قررت ضم لاعب مُتميز فى مركز الجناح أو صانع الألعاب بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

س: هل تم الاتفاق على لاعب مُحدد للانتقال للأهلى؟

ج: لا.. فالوقت مازال مُبكراً خاصة أن الصفقة الجديدة ستُشارك مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، ومن المقرر أن يقوم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى خلال الفترة المقبلة بترشيح أكثر من لاعب أجنبى للجهاز الفنى على أن يختار الأخير واحداً من هؤلاء اللاعبين ثم تبدأ مرحلة التفاوض معهم لتعويض رحيل رمضان صبحى، الذى سيترك رحيله فراغاً كبيراً فى الفريق بشهادة لجنة التخطيط للكرة.

س: هل ستكون الصفقة المُحتملة محلية أم أجنبية؟

ج: أجنبية بنسبة كبيرة للغاية، ووقتها سيتم حسم بديلها فلابد من رحيل أكثر من لاعب أجنبى بالأهلى حتى يتم قيد الصفقة المُحتملة بدلاً منه.