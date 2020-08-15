شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من شريف إكرامى يكشف حقيقة تغريمه بسبب التهرب من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء قوية عن وجود اتجاه داخل النادى الأهلي لتغريم وفرض عقوبات على شريف إكرامي حارس مرمي الفريق لغيابه عن التدريبات دون إذن، وتهربه من المباريات، وآخرها فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت بملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سوبر كورة على التواصل مع مصدر مقرب من شريف إكرامي لمعرفة حقيقة هروب اللاعب من تدريبات الأهلي ورفضه المشاركة فى المباريات بعدما سبق وأعلن رحيله عن القلعة الحمراء، بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الحالي وعدم التجديد مرة أخري، لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات وهو ما أصبح صعب للغاية في ظل تواجد محمد الشناوي الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب الوطنى بالوقت الحالي والذى يؤدي بشكل مميز.

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وكشف مصدر داخل النادى الأهلي أن شريف إكرامى، والذى يرتبط بعلاقة مُصاهرة مع رمضان صبحي، هو مهندس صفقة انتقال الأخير إلى نادى بيراميدز، وأن رمضان صبحى كان صادقاً عندما تحدث مع المسئولين بالأهلى فى البداية بخصوص رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ما لم يتلق عرضاً أوروبياً يحقق طموحاته، وهو ما أكده صبحى عندما استضافه محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله بحضور وكيل أعماله نادر شوقى.

وأضاف المصدر، ترتب على ذلك دخول الأهلى فى مفاوضات رسمية ومكثفة مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب، والموافقة على دفع مبلغ مالى ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترلينى، بخلاف ما دفعه الأهلى عند استعارة رمضان فى المرة الأولى مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ومليون وستمائة ألف جنيه إسترلينى فى الاستعارة الثانية، ولكن تدخل بعد ذلك شريف إكرامى وصديقه المقرب عبدالله السعيد لإقناع رمضان صبحى بالانتقال إلى نادى بيراميدز.

وأكد المصدر أن عبد الله السعيد لعب دور الوسيط لدى إدارة ناديه لرفع المقابل المالى الذى سيتقاضاه رمضان إلى 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب إلى ما يزيد عن ضعف ما كان سيحصل عليه من الأهلي.