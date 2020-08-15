سبورت: بوتشيتينو المرشح الأبرز لخلافة سيتين في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه قرر إقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق بالإضافة إلى إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة.

وتلقى برشلونة هزيمة ثقيلة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونخ، أمس الجمعة، في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن قرار إقالة سيتين سيتم الإعلان عنه خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمين، وسيشمل قرار إقالته، رحيل إيريك أبيدال معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة سيتفاوضون مع سيتين لبحث إنهاء عقده مع النادي، حيث يتبقى لسيتين عاماً واحداً في عقده وكان هناك خياراً بتوقيع عام آخر.

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وأضافت الصحيفة أن بارتوميو لا يريد التأخر في إعلان المدير الفني الجديد، ويبدو أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، هو الأقرب لقيادة البلوجرانا، لأنه يمتلك المقومات التي يريدها النادي.

وعلى جانب آخر، فإن بارتوميو لا يريد الاستقالة من رئاسة برشلونة بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق على يد بايرن ميونخ الألماني، حيث أنه لايزال يمتلك 10 أشهر في رئاسة النادي.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن الإجراء الذي سيتخذه بارتوميو هو أن يقوم بإجراء الانتخابات مبكراً لتقام، في شهر يناير أو شهر مارس من العام المقبل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية قالت إن بارتوميو رئيس نادي برشلونة، دعا إلى عقد اجتماع طاريء، يوم الاثنين المقبل لبحث أمور النادي.