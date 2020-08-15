وكيل الجزار: ننتظر رد الأهلي على العرض الصربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد عبد الجابر وكيل محمود الجزار مدافع النادي الأهلي والمعار للجونة حتي نهاية الموسم الحالي،إنه ينتظر وصول رد اليوم من أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات حول العرض الرسمي الذي تلقاه الجزار من نادي ريد ستار الصربي بطل الدوري الصربي لشراؤه نهائيا مع بداية الموسم القادم.

وأضاف وكيل الجزار لـ"الخليج 365 ": العرض الصربي وصل الأهلي في الخامس من أغسطس الجاري ولم يحدد فيه نادي ريد ستار أي قيمة مادية وإنما ترك للأهلي وضع المبلغ الذي يراه مناسبا لرحيل اللاعب في حالة موافقة الجهاز الفني ولجنة التخطيط لقطاع الكرة".

وأضاف :" الجزار غير مشغول بالعرض الصربي وكل تركيزه في الوقت الحالي مع نادي الجونة،وأنا من أقوم بالتواصل مع الأهلي وإدارة نادي ريد ستار بخصوص أي مفاوضات في الوقت الحالي".