"ليست لها علاقة بالزمالك".. عواد يوضح تغريدته الغامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثار حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد الجدل بتغريدة غامضة له أبدى خلالها استيائه من وجود حالة من عدم الاحترافية.

وغرد عواد ـ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر عصر اليوم السبت ـ باللغة الإنجليزية قائلاً:"Zero professionalism ـ أي صفر احترافية".

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ولم يشر حارس الزمالك لأي تفاصيل بخصوص تغريدته، مما أثار حالة من الجدل.

وعاد عواد وغرد على حسابه مع زيادة التكهنات حول المقصد من تغريدته ليوضح بـ :"توضيح البوست علي السوشيال ميديا ملوش علاقة بالكيان العظيم نادي الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة عند الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الدوري ولكن لا يتواجد محمد عواد بقائمة اللقاء.