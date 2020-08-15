غرور فيدال و"بلايستيشن" جريزمان.. تصريحات تحولت إلى "نكات" بعد السقوط الكتالوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق

لم تتوقف أوجاع محبي نادي برشلونة الإسباني عند الهزيمة المهينة التي تلقاها أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بل امتدت إلى حملات سخرية حول أنحاء العالم، تخللها استخدام تصريحات نجوم برشلونة أنفسهم قبل المواجهة.

وخسر برشلونة بنتيجة 8-2 أمام حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني، في حصيلة هي الأثقل التي تستقبلها شباكه منذ عام 1946، ليودع المسابقة بسيناريو لم يكن متوقعًا على الإطلاق، رغم أن خسارته أمام الفريق الألماني صاحب المستويات المبهرة مؤخرًا كانت منتظرة.

وسط العديد من التصريحات الدرامية التي أعقبت الهزيمة الثقيلة، والتي كان أبرزها من نصيب المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، الذي قال بوضوح إن ناديه في حاجة إلى تغيير شامل على جميع الأصعدة، لم ينس كثيرون الثقة المفرطة التي أظهرها بعض لاعبي برشلونة قبل ساعات من الواقعة التاريخية.

"بايرن لن يواجه أحد فرق بوندسليجا (دوري الدرجة الأولى الألماني) إنهم سيلعبون أمام أحد أفضل فرق العالم" هكذا صرح التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة، بعد المستويات المبهرة التي قدمها بايرن ميونخ محليًا وقاريًا، وكان آخرها التأهل على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 7-1 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

الظهور القوي لفريق بايرن ميونخ والذي جعله مرشحًا فوق العادة لتجاوز برشلونة، استفز فيدال، ليعرب عن ثقته في أن بايرن ينتظر منافسًا قويًا، لكنه انجر للسخرية من فرق بوندسليجا، حيث حاول أن يلمح إلى أن نتائج بايرن ميونخ المرعبة لم تكن سوى لتواضع مستويات الفرق الألمانية.

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سقط برشلونة بثمانية أهداف، وهو العدد الذي لم تستقبله شباك أي فريق واجه بايرن ميونخ خلال منافست موسم بوندسليجا الماضي، رغم القوة الهجومية البافارية الهائلة، والتي قادته لتسجيل 100 هدف خلال 34 مباراة.

وتلقت ثلاثة فرق 6 أهداف في مباراة واحدة أمام بايرن ميونخ، في دوري الدرجة الأولى الألماني 2019/2020، حيث فاز الفريق البافاري 6-0 على هوفنهايم، كما فاز 6-1 هلى فريقي ماينز وفيردر بريمن.

تصريح آخر كان من نصيب المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان، قال خلاله إنه جهز حقيبة سفره إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، لتكون كافية لبقائه حتى الثالث والعشرين من شهر أغسطس الحالي، وهو موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، كما أضاف أنه اصطحب جهاز الـ "بلاي ستيشن" الخاص به، لتسليته خلال تلك الفترة.

وتحتضن العاصمة البرتغالية منافسات الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، انطلاقًا من ربع النهائي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جريزمان أراد بتصريحه التأكيد على ثقته في تجاوز فريقه نظيره الألماني، مواصلة مشواره بنجاح نحو اللقب، لكن برشلونة سقط بنتيجة مهينة، جعلت تصريح جريزمان يعود إلى الأضواء بعد المواجهة، لكنها عاد في إطار الحملات الساخرة، التي لم ترحم النجم الفرنسي وناديه.

وينتظر بايرن ميونخ مواجهة الفائز من فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي، في التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، بينما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع لايبزج الألماني، في الثامن عشر من الشهر الحالي، في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي.