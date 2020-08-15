رسائل مدرب بايرن ميونيخ بعد فوزه على برشلونة 8-2

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عقد هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، مؤتمرا صحفيا افتراضيا، بعد الفوز التاريخي لفريقه على برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وفي معرض رد فليك على سؤال حول ما إذا كان هذا الانتصار يذكره بفوز المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف في مونديال 2014، وكيف ستسير الأمور بعد هذا الفوز الكبير المبهج، قال المدير الفني: " اعتقد أنكم تعرفونني جيدا، وتعرفون أني قليلا ما أنظر إلى الوراء".

وواصل "يمكننا أن نفرح بمباراة رائعة، لكننا جميعا نعرف، وهذا كان ملموسا أيضا داخل غرفة تغير الملابس، أن الفرح كان بالطريقة التي خرجت بها المباراة بهذه النتيجة. ولا يزال أمامنا بعض الأشياء لنفعلها، وتعرفون جميعكم سرعة سير الأمور في كرة القدم. ولذا، فالواجب هو أن ننظر إلى الأمام، سنحمل هذا الفوز معنا وكذلك أداء الفريق لكن يجب تجميع القوى لنصف النهائي".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان لديه شعور بأنه حقق فوز القرن، باعتبار أن هذا الفوز سيخلد إلى الأبد في كتب تاريخ بايرن، قال فليك:" وكذلك فوز ثلاثة أهداف مقابل هدف سيدرج في كتب التاريخ، نعم، الواضح أنه فوز مبهر، وما وضعناه هو علامة مميزة صغيرة".

Advertisements

وصرح "لكننا جميعا، وخاصة أصحاب الخبرة من اللاعبين، نعرف أنه يتعين تقديم نفس الأداء في المباراة التالية. وهذا ما نستعد له. المهم الآن هو الاستعداد للمباراة التالية بالشكل الذي يجعلنا ننجز ما نريده، وهو أن نبقى دائما في القمة، وهذا عمل شاق".

وقال فليك في رده على سؤال عما إذا كان وجد بعض النقاط التي لم تعجبه، قال: " بعد الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، لا أود الحديث عن هذه الأمور بشكل كبير، وبعد مباراة كهذه يمكن للمرء أن يستخلص الجانب الإيجابي، ففريقنا ضغط المنافس في النصف الأول من المباراة ما أجبره على ارتكاب أخطاء، والآن نحن سعداء بالتأهل لنصف النهائي".

وفي رده على سؤال حول ما يمكنه قوله لإيفان بيرسيتش، الذي كان مؤثرا بشكل كبير، قال فليك:" ما أسعدني هو أن اللاعبين الذين دخلوا إلى الملعب بنوا بسلاسة على ما فعله اللاعبون في وقت سابق، وهذا يظهر أن الفريق قريب جدا من بعضه البعض، كل واحد يريد المشاركة، وكل واحد لديه قناعة داخلية بوضع نفسه في خدمة الفريق، إيفان ببساطة مهم للفريق بسبب لياقته البدنية، كما أنه يتمتع بحركة جيدة على المرمى وينهي الهجمات بشكل جيد، وهذا ما أظهره".

وعن وجود ثلاثة مدربين ألمان في الدور نصف النهائي للبطولة، وهم يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج وتوماس توخل مدرب باريس سان جيرمان وهو كمدرب لبايرن، قال فليك: " بطبيعة الحال أنا سعيد لتوماس وكذلك ليوليان، وأعرف ما يشعر به المرء عندما يصل إلى نصف النهائي. وهذه هي أفضل فرق وأفضل أندية في أوروبا، ولذا فأنا سعيد للغاية، لكن يوليان وتوماس يسعيان إلى الوصول إلى النهائي مثلي بالضبط، وسنحاول أن نلتقي واحدا من الاثنين في النهائي".