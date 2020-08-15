انخفاض سعر صلاح وتغيير في المراكز بالموسم الجديد للعبة "فانتازي بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قامت لعبة "فانتازي بريميرليج" التي سيطرت على عقول محبي كرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية، بفتح الباب لتسجيل التشكيلات والإعلان عن أسعار اللاعبين، بعد إعلان موعد بدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في الـ12 من سبتمبر المقبل.

ما هي لعبة "فانتازي بريميرليج"؟

تمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه واقعيًا خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب خط الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط.

ويجني حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة 4 نقاط، ويستفيد لاعب خط الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.

وهناك بعض الخواص التي تتيحها اللعبة لكل مستخدم تسهل له الحصول على المزيد من النقاط، بشرط أن يتم استخدام كل من تلك الخواص لمرة واحدة فقط:

"Triple Captain": في حالة تفعيل هذه الخاصة، يحصل المستخدم على ثلاثة أضعاف النقاط التي حصل عليها قائد فريقه الذي اختاره في الواقع ولمدة جولة وحيدة.

"Bench Boost": وعند تفعيل هذه الخاصية يتم احتساب كل النقاط التي حصل عليها الـ 11 لاعب الأساسي بالإضافة للاحتياطيين.

"Free Hit": تسمح تلك الخاصية للمستخدم الحصول على إمكانية تغيير فريقه بالكامل بشكل مجاني على ألا يتجاوز ما يملك من أموال ضم بها الفريق الأساسي، ولمدة جولة واحدة فقط يعود بها فريقه لشكله السابق التي اختارها في البداية قبل التغييرات التي أجراها المستخدم.

Advertisements

"Wild Card": يتم استخدام هذه الخاصية مرتين في الموسم على أن تكون كل مرة في دور من المسابقة، ويمكن من خلاله تغيير الفريق كاملًا أو أي عدد يريده المستخدم دون خصم أي نقاط على الاطلاق.

أسعار اللاعبين المصريين

اختلفت الأسعار عما كان عليه الأمر في الموسم الماضي بالنسبة لسعر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول من 12.5 مليون إلى 12 مليون.

ولم يختلف سعر الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا، عن أسعار الموسم الماضي، حيث جاء سعر المحمدي 4.5 مليون، بينما جاء سعر تريزيجيه بـ5.5 مليون.

وبعد صعود فريق وست بروميتش إلى منافسات البريميرليج خلال الموسم الجديد، جاء سعر أحمد حجازي مدافع الفريق بـ4.5 مليون.

تغييرات

أعلنت لعبة "فانتازي بريميرليج" عن بعض التغييرات في مراكز بعض اللاعبين، وجاء على رأسهم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، والذي تحول مركزه في اللعبة من مركز المهاجم إلى مركز لاعب خط الوسط بسعر 12 مليون.

كما شمل التغيير، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، الذي تحول من مهاجم إلى لاعب خط وسط بسعر 9.5 مليون.

وتحول بعض لاعبي خط الوسط إلى مهاجمين، وعلى رأسهم أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، وريتشالسون لاعب إيفرتون وميكائيل أنتونيو لاعب وست هام يونايتد.

تفوق

وشهدت أسعار لاعبي نادي ليفربول تفوقاً واضحاً عن لاعبي فريق مانشستر سيتي، حيث ارتفع سعر ساديو ماني إلى 12 مليون متساوياً مع محمد صلاح.

وتفوق الثنائي صلاح وماني، على ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورحيم سترلينج الذي وصل سعرهما إلى 11.5 مليون.