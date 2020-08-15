محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن هناك شرط وحيد لكي يعود صالح جمعة لاعب وسط الفريق لحسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
وكان فايلر قد أعلن عن عدم رغبته في استمرار صالح جمعة بصفوف الفريق، وبعد فترة تدريبات منفردة للاعب، عاد وانضم للتدريبات الجماعية عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" فايلر لا يعاند صالح جمعة وعلاقته باللاعب ليست سيئة، لكن كل ما في الأمر أنه لاحظ فور عودته للقاهرة من بلاده أن هناك زيادة في وزن اللاعب لذلك وضع له برنامج خاص يؤديه في الوقت الحالي".
وتابع "صالح يعتبر اللاعب الوحيد داخل الأهلي حاليا غير جاهز بدنيا وفقا لرؤية فايلر لكن هذا لا يمنع اقتناع المدرب بإمكاناته الفنية".
واختتم "فايلر يريد بالفعل الاستفادة من صالح جمعة مع الفريق في الفترة القادمة، لكن بشرط أن يصبح أكثر مرونة في الجري والتحرك بالكرة وبدون كرة داخل التدريبات الجماعية اليومية للفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي يكشف الحالة الوحيدة التي سيعود فيها صالح جمعة لحسابات فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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