ليفربول يبدأ معسكره بالنمسا استعدادا للموسم الجديد

وصل فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، إلى دولة النمسا، من أجل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد 2020/2021، بدلًا من مدينة إيفيان الفرنسية.
جاء سبب تبديل مكان معسكر الفريق، بسبب الظروفالصحية التي تمر بها فرنسا، وقرار الحكومة البريطانية بوضع فرنسا على قائمة الدول التي يدخل العائدون منها إلى الحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، للتأكد من سلامته من الكورونا.
رحلت بعثة فريق ليفربول إلى النمسا من خلال طائرة خاصة، من أجل إقامة المعسكر استعدادا للموسم الجديد، في حملة الدفاع عن لقبه الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، المتوج به مؤخرًا بعد موسم استثنائي قدمه.
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