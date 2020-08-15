الزمالك ينعى أشرف أبو النور

ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي بنادي الزمالك بمزيد من الحزن وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك و منتخب مصر الأسبق.

ويعد الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم أحد نجوم الكرة المصرية في السبعينات من القرن الماضي.

وينعى النادي الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حارس مرمى الزمالك و منتخب مصر الأسبق.ويعد الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم أحد نجوم الكرة المصرية في السبعينات من القرن الماضي.وينعى النادي الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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