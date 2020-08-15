كاف يضع التصويت أمام الجماهير لأختيار أبطال القرن الـ21

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، مساء اليوم السبت، التوصيت لجماهير القارة السمراء، لأبطال القرن الواحد والعشرين حيث وضع منتخب مصر بطل نسخة 2006 و2008، و2010، ومنتخب الجزائر بطل نسخة 2019 في نصف النهائي بأختيار الجمهور.

على الجانب الآخر، وضع منتخب الكاميرون 2000-2002،

وساحل العاج أبطال نسخة 2015.

نشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائمة ضمت كلا من :-

منتخب مصر من 2006 حتى 2010:-

محمد أبوتريكة – عصام الحضرى – أحمد حسن – محمد زيدان

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– وائل جمعة .

منتخب الجزائر 2019:-

رياض محرز – رايس إمبولحى – إسماعيل بن ناصر – بغداد بونجاح – جمال بلعمرى.

يذكر أن حصد المنتخب المصري والذي من ضمنه الخمس لاعبلين المذكورين في قائمة الكاف، بطولة أمم إفريقيا علي ثلاث مرات علي التواليفي 2006 ، 2008 و 2010، بينما فاز المنتخب الجزائري بالبطولة الماضية عام 2019 .