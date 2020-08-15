ميدو يهاجم اتحاد الكرة بسبب لجنة المسابقات ولاعب الزمالك

شن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق هجوما حادا علي اتحاد الكرة المصري صباح اليوم السبت بسبب مواعيد المباريات التي وضعتها لجنة المسابقات وبسبب الأخطاء التحكيمية وخصوصا في مباراة الزمالك أمام المصرى.

ونشر ميدو تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع التةاصل الإجتماعى تويتر قائلا: " اللي عمل مباريات الزمالك

والاهلي في نفس توقيت مباريات #دوري_أبطال_أوروبا لازم يتحاكم!! هل تعلموا ان الليجا غيرت مواعيد مبارياتها في الشرق الاوسط لتبعد مباريات مدريد وبرشلونه عن مواعيد مباريات ليفربول لانهم بعد دراسة وجدوا ان معظم المتابعين من الشرق الاوسط يفضلوا مشاهدة ليفربول!!".

وأضاف : " مش فاهم كانت هتبقى ايه المشكلة لو ماتشات الزمالك والاهلي كانت ٧ م..لازم نتعلم ان يكون في تنسيق بين لجنة المسابقات ولجنة التسويق؟؟ ايه ده؟ ماعندناش لجنة تسويق!!!".

واتم: " يا افندم جبت خبير تحكيم انجليزي عندي في برنامجى أوضة اللبس ، واكد ان كرة محمد حسن انذار تاني رسمي مافيهاش كلام وان كرة الشناوي مش ضربة جزاء".