شن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق هجوما حادا علي اتحاد الكرة المصري صباح اليوم السبت بسبب مواعيد المباريات التي وضعتها لجنة المسابقات وبسبب الأخطاء التحكيمية وخصوصا في مباراة الزمالك أمام المصرى.
ونشر ميدو تغريدات عبر صفحته الشخصية بموقع التةاصل الإجتماعى تويتر قائلا: " اللي عمل مباريات الزمالكوالاهلي في نفس توقيت مباريات #دوري_أبطال_أوروبا لازم يتحاكم!! هل تعلموا ان الليجا غيرت مواعيد مبارياتها في الشرق الاوسط لتبعد مباريات مدريد وبرشلونه عن مواعيد مباريات ليفربول لانهم بعد دراسة وجدوا ان معظم المتابعين من الشرق الاوسط يفضلوا مشاهدة ليفربول!!".
وأضاف : " مش فاهم كانت هتبقى ايه المشكلة لو ماتشات الزمالك والاهلي كانت ٧ م..لازم نتعلم ان يكون في تنسيق بين لجنة المسابقات ولجنة التسويق؟؟ ايه ده؟ ماعندناش لجنة تسويق!!!".
واتم: " يا افندم جبت خبير تحكيم انجليزي عندي في برنامجى أوضة اللبس ، واكد ان كرة محمد حسن انذار تاني رسمي مافيهاش كلام وان كرة الشناوي مش ضربة جزاء".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يهاجم اتحاد الكرة بسبب لجنة المسابقات ولاعب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.