صور..المقاولون العرب يجري مسحة كورونا استعدادًا للإنتاج الحربي

أجرى لاعبو المقاولون العرب، مسحة كورونا الطبية اليوم السبت داخل مقر النادي، ذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الـعشرين

من الدوري الممتاز المصري.وقد كشف المقاولون عن وجود حالة مصابة بـكورونا بين صفوف ذئاب الجبل، وأكد أن اللاعب دخل العزل الطبي، من أجل تلقي العلاج، وتعادل المقاولون أمام سموحة بهدف لكليهما، أمس الخميس، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب، المركز الرابع برصيد 34 نقطة في ترتيب جدول الدوري.