يلا كورة مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون دوري أبطال أوروبا

تتواصل منافسات دوري أبطال أوروبا وربع نهائي المسابقة القارية الأكبر، وسيكون السبت موعداً لمواجهة بين مانشستر سيتي أحد كبار المرشحين للقب، وليون الفرنسي الذي فجر مفاجأة الإطاحة بيوفنتوس بالدور السابق.

تفوق ليون على يوفنتوس كان أحد حلقات الإثارة والمفاجآت بدوري الأبطال في النسخة الحالية، فبعد معجزة أتالانتا، ها هو لايبزيج يطيح بمرشح جديد في صورة أتلتيكو مدريد ويبلغ نصف

النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعول النادي الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي على سجله المميز في اللقاءات المباشرة بينهما، وهي عبارة عن لقاءين لُعبا في النسخة الماضية لحساب دور المجموعات، وفي المرتين فشل سيتي في الخروج فائزاً.

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المباراة الأولى كانت في افتتاحية البطولة على ملعب "الاتحاد" بمانشستر، وقتها الصدمة

كانت عندما تقدم "الأسود" بهدفي ماكسويل كورني ونبيل فقير بعد فقط 43 دقيقة وانتهى الشوط الأول على وقع تلك النتيجة.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليون سيكون اليوم السبت في الخامس عشر من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )