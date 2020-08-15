الأهلي السعودي يوضح اخر تطورات عودة يوسف البلايلي للفريق

كشف محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي عن سبب تأخير عودة الجزائري يوسف البلايلي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

وقال الحارثي في تصريحات تلفزيونية: «مشكلتنا في الأهلي تتمثل في الإصابات، وتأخير وصول الثنائي يوسف بلايلي ودجانيني تفاريس من الخارج، وإيقاف ساريتش والعملية الجراحية لجوزيف دي سوزا».

وأضاف «تأخر قدوم يوسف البلايلي ليس من طرفنا بل بسبب ظروف الطيران وإجراءات السفر من الجزائر، والموعد المبدئي لعودته 17 أغسطس، ونسعى أن يصل في الموعد».

وعن حقيقة وجود أزمة بين محمد العويس وإدارة النادي فقد وفيما يتعلق بمشكلة غياب محمد العويس عن مأدبة العشاء، فقال "بسبب ظرف طارئ واستأذن مسبقا، ولا توجد أي مشاكل معه، وغير صحيح أنه لم يتواجد بسبب المستحقات المالية، وإصابته تم تشخيصها، وشارك في المران الأخير ومتواجد مع البعثة المغادرة إلى المجمعة لملاقاة الفيصلي».

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٣ نقطة. طرفنا بل بسبب ظروف الطيران وإجراءات السفر من الجزائر، والموعد المبدئي لعودته 17 أغسطس، ونسعى أن يصل في الموعد».وعن حقيقة وجود أزمة بين محمد العويس وإدارة النادي فقد وفيما يتعلق بمشكلة غياب محمد العويس عن مأدبة العشاء، فقال "بسبب ظرف طارئ واستأذن مسبقا، ولا توجد أي مشاكل معه، وغير صحيح أنه لم يتواجد بسبب المستحقات المالية، وإصابته تم تشخيصها، وشارك في المران الأخير ومتواجد مع البعثة المغادرة إلى المجمعة لملاقاة الفيصلي».يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق الفيصلي مساء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٣ نقطة.

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