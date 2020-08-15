توج المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“، في موسم 2019/2020، بعدما قاد الريدز لتحقيق الدوري الذي كان غائبا عن خزائن الفريق منذ 30 عاما.
واستطاع المدرب الألماني يورجن كلوب قيادة الريدز لتحقيق 32 انتصار خلال 38 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما جمع 99 نقطة، وهو أكبر عدد نقاط يجمعها ليفربول في موسم واحد، ليحقق اللقب بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل سبع جولات من النهاية.
وتوج كلوب صاحب ال53 عاما بالجائزة متفوقا على منافسيه : مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، ومدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز.
وكان يورجن كلوب قد توج بجائزة مدرب الشهر خمس مرات هذا الموسم في الدوري، متفوقا على الإسباني بيب جوارديولا، وتم اختياره في شهر يوليو كمدرب العام من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار ليفربول: كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.