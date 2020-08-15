بيكيه: “سأكون أول الراحلين عن برشلونة، لقد وصلنا إلى الحضيض”

عبر مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن غضبه الشديد، عقب هزيمة فريقه المدوية مساء أمس الجمعة، بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونيخ الألماني، ليودع الفريق الكتالوني دوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

وقال بيكيه عقب نهاية اللقاء في تصريحات تليفزيونية:‏ “كان الأمر مروعًا، شعور كارثي، العار هي الوصف الصحيح لما حدث، هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شئ مثل هذا، النادي يحتاج لعدة تغييرات”.

وأضاف: “نشعر بحرج كبير، لقد وصلنا إلى الحضيض، الفريق يحتاج لتغييرات ولا أعني بذلك اللاعبين أو المدربين ولكن بشكل عام، وإذا كان الفريق يحتاج لتجديد الدماء فسأكون أول من أقدم نفسي لأكون من الراحلين”.

واختتم حديثه قائلا: “أطلب السماح والمغفرة من الجماهير، النادي يحتاج لتغيير على كل الأصعدة وفي هيكل الفريق، هذه نهاية حقبة برشلونة“.

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