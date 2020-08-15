يُعد آر بي لايبزيج والملقب بـ”الثيران الحمراء” أحد أحدث الأندية في عالم كرة القدم، إذ أنشئ النادي قبل 11 عاما فقط، وبالتحديد في 2009، لينجح في الصعود لدوري الدرجة الرابعة الألماني في العام التالي مباشرة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات لايبزيج الألماني.

يحتفل لايبزيج يوم 19 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 2009، ويتخذ من مدينة لايبزيج مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “ريد بول آرينا” الذي يتسع لحوالي 43 ألف متفرج.

واحتاج الفريق الألماني إلى 3 سنوات لاتخاذ خطوة أخرى متقدمة بصعوده لدوري الدرجة الثالثة، قبل أن ينجح سريعا في التواجد بدوري الدرجة الثانية عام 2014.

ولم يستغرق الأمر سوى عامين، احتاج فيهما لايبزيج للصعود إلى الدوري الألماني “البوندسليجا” لأول مرة في تاريخه، وذلك عام 2016.

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واستطاع لايبزيج ان ينجح في إنهاء موسمه الأول وصيفا لبطل البوندسليجا “بايرن ميونيخ”، باحتلال المركز الثاني برصيد 67 نقطة، ليتأهل للمرة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا.

واستطاع لايبزج الألماني بقيادة مدربه الشاب “يوليان ناجلزمان” صاحب الـ33 عامًا فقط، اصغر مدرب في التاريخ يصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20، بعد ان حقق الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويعتبر لايبزيج أول فريق ألماني غير (بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند) يتمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2011 عندما فعلها شالكه وبلغ نصف النهائي وخرج على يد مانشستر يونايتد.

ويمتلك الملياردير النمساوي “ديتريش ماتيشيتز” العلامة التجارية لفريق لايبزيج (ريد بُل أو كما يكتب بالأنجليزية red bull) وتعني الثور الأحمر، وهو مشروب غازي يعود منشؤه إلى النمسا، كما يمتلك ايضا اندية (سلازبورج ريد بل في النمسا ونيو يورك ريد بل، وفريقي فورملا 1 فريق ريد بل).

سجل بطولات لايبزيج الألماني (محلياً)

الدوري الألماني “البوندسليجا”

وصيف الدوري الألماني “بوندسليجا” مرة واحدة موسم: (2016-17).

الدوري الألماني “الدرجة الثانية”

وصيف مرة واحدة موسم: (2015-16).

الدوري الالماني “الدرجة الثالثة”

وصيف الدرجة الثالثة موسم: (2013-14).

دوري المناطق الألمانية “دوري المنطقة نوردوست”

البطل مرة واحدة موسم: (2012-13).

الدوري الألماني “المستوي الخامس”

البطل مرة واحدة موسم: (2009-10).

كأس ألمانيا

الوصيف مرة واحدة موسم: (2018-19).

كأس ساكسونيا

البطل مرتين موسمي: (2010-11، 2012-13).

إليكم سجل بولات لاينزيج الألماني (أوروبياً)

انجازات لايبزيج ببطولة دوري أبطال أوروبا

نصف النهائي مرة واحدة موسم: (2019-20).

الدوري الأوروبي “يوروباليج”

ربع النهائي مرة واحدة موسم: (2017-18).

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