أحمد بلال: رمضان صبحي ليس من أبناء الاهلي.. وعبد الحفيظ فشل في احتواء اللاعب

قال مهاجم منتخب مصر والنادي الاهلي سابقًا “أحمد بلال”، أن رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، ليس من أبناء النادي الأهلي.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “رمضان صبحي ليس من أبناء الاهلي فهو لم يلعب مع الفريق الأول كثيرًا”.

وتابع: “رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد فهم مش من أبناء الاهلي، وأيضًا ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم”.

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وأكمل: “مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ، ومدير التعاقدات أمير توفيق، أخطأوا في ملف شراء رمضان صبحي، من هيدرسفيلد الإنجليزي”.

وأوضح:”سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه، والأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير”.

وأتم: “فايلر كان يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته”.

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