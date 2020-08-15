بطل صربيا يطلب التعاقد مع مدافع الاهلي “محمود الجزار”

كشف وكيل اللاعب محمود الجزار، “محمد عبدالجابر”، ان مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، والمعار في صفوف نادي الجونة، يمتلك عرضا أوروبيًا، من نادي ريد ستار الصربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال محمد عبدالجابر في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “وصل للنادي الاهلي يوم 5 أغسطس فاكسًا رسميًا من بطل الدوري الصربي”.

وتابع: “ريد ستار الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الاهلي”.

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وأشار: “اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الاهلي وبطل الدوري الصربي طلب معرفة طلبات الاهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصربي”.

ويلعب الجزار مع نادي الجونة على سبيل الإعارة حتى ختام الموسم الجاري، حيث تألق بشدة مع الفريق الساحلي، وظهر بمستوى طيب.

وكان اللاعب محل أنظار عدد من الأندية المحلية، علاوة على وجود رغبة من أحد الأندية البرتغالية، والتي كانت ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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