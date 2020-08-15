أخبار يوفنتوس: بيرلو يضحي بديبالا من أجل بوجبا

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية عن رغبة المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس “أندريا بيرلو”، بالتضحية بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، في سوق الانتقالات الصيفي 2020.

وأوضحت الصحيفة أن بيرلو يرغب في إعادة النجم الفرنسي وزميله السابق لصفوف البيانكونيري، لتنشيط خط وسط الفريق الذى كان يعاني،في الموسم المنقضي، رغم إصرار مانشستر يونايتد على الاحتفاظ باللاعب الفرنسي حتى الآن.

ووافق بيرلو على الاستغناء عن صانع ألعاب اليوفي باولو ديبالا، لينتقل في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من أجل ضم بوجبا، لكن ديبالا كان قد رفض الرحيل في الموسم الماضي رغم مفاوضات فريق توتنهام الإنجليزي مع إدارة السيدة العجوز.

واجتمع بيرلو يوم الخميس الماضي مع رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، ونائبه بافل نيدفيد للحديث حول التدعيمات التي يحتاجها المدرب الشاب، لتطوير أداء البيانكونيري في الموسم المقبل والعودة للمنافسة على دوري الأبطال.

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