رياضة | مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال لديه نية قوية في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وجاءت رغبة الشياطين الحمر في التعاقد مع الجناح الفرنسي، بعد رفض نادي بروسيا دورتموند الألماني التخلي عن جادون سانشو .

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وفقاً لأليكس كيركلند بشبكة " ESPN " فإن النادي الإنجليزي سيكون مغامر جدًا في التعاقد مع جناح برشلونة، خاصة في ظل الإصابات المتكررة في الفتره الأخيرة.

وأضاف: " ديمبلي لدية موهبة كبيرة، لكن ستكون مخاطرة من مانشستر يونايتد، في ضم اللاعب، فليس هناك ضمان لعدم إصابته مره أخري " .

واختتم: " الأفضل لديمبلي في الوقت الحالي هو البقاء في برشلونة، أنا أري أن مازال هناك الكثير ليقدمه هناك، فهو لاعب جيد لكن غير محظوظ بسبب الإصابات ".