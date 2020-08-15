رياضة | يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي مازال يستهدف التعاقد مع بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم خط الوسط مستقبلًا بعد رحيل الثنائي بيانيتش وماتويدي .

وترغب السيده العجوز في عقد صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر من أجل خطف النجم الفرنسي، بعد أن أبدي مانشستر يونايتد رغبه قوية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا .

ويفضل يوفنتوس التضحية بالنجم الأرجنتيني في صفقة تبدلية بدلًا من التضحية بالبرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي أكدت تقارير صحفية فرنسية إقترابه من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

يذكر أن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، قد طلب رحيل عدد كبير من لاعبيه كبار السن الموسم المقبل، وذلك من أجل بناء فريق شاب قادر علي المناسبة علي البطولات .