رياضة | شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد شوبير الاعلامي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب لاعبي الفريق بعدم الحديث حول رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق إلى براميدز.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:"فايلر اجتمع بلاعبي الأهلي على هامش مران اليوم وأكد لهم أنه لا يود الحديث على أي لاعب رحل عن صفوف الفريق مؤكداً على مهارة وقوة رمضان صبحي".

وأضاف:"جميع اللاعبين تمنوا التوفيق لرمضان صبحي في خطوته المقبلة ولكن تصريح أحمد فتحي كان مفاجأة للجميع".

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"فتحي عبّر عن رأيه في رحيل رمضان صبحي واقترابه من براميدز وقال الجميع يرحل ويستمر الأهلي".