رياضة | زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج الألماني أحد أفضل المدافعين داخل القارة العجوز في الوقت الحالي .

ووفقاً لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد وجه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي الر سرعة التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب .

Advertisements

وأشار الموقع أن مسئولي ريال مدريد قد تابعوا مباراة الأمس بين لايبزيج وأتليتكو مدريد من أجل الوقوف علي النقاط الفنية والبدنية الكاملة للفرنسي أوباميكانو .

ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد المفاوضات مع المدافع الفرنسي في الفترة المقبلة من أجل التعاقد معه في صيف 2021، بعد أن أتخذت إدارة الفريق الإسباني قرار بعدم إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الجاري .

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حاول مسبقًا التعاقد مع أوباميكانو، الا أن المفاوضات لم تكتمل، مما دفع اللاعب الى تمديد تعاقده رفقة الثيران الحمراء .