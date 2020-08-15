رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم نادى الزمالك نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. وكان النادى الأهلى قد تعادل بالأمس أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق. ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي : الأهلي 53 نقطة بيراميدز 35 نقطة الزمالك 35 نقطة المقاولون العرب 34 نقطة الاتحاد السكندري 29 نقطة سموحة 26 نقطة إنبي 25 نقطة Advertisements الإسماعيلي 25 نقطة الإنتاج الحربي 24 نقطة الجونة 21 نقطة المصري 20 نقطة حرس الحدود 19 نقطة أسوان 19 نقطة وادى دجلة 18 نقطة مصر المقاصة 17 نقطة طلائع الجيش 17 نقطة طنطا 16 نقطة مصر 12 نقطة

Advertisements