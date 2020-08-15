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رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب قبل مباراة الزمالك ومصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم نادى الزمالك نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء سيقام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان النادى الأهلى قد تعادل بالأمس أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :

الأهلي 53 نقطة

بيراميدز 35 نقطة

الزمالك 35 نقطة

المقاولون العرب 34 نقطة

الاتحاد السكندري 29 نقطة

سموحة 26 نقطة

إنبي 25 نقطة

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الإسماعيلي 25 نقطة

الإنتاج الحربي 24 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

حرس الحدود 19 نقطة

أسوان 19 نقطة

وادى دجلة 18 نقطة

مصر المقاصة 17 نقطة

طلائع الجيش 17 نقطة

طنطا 16 نقطة

مصر 12 نقطة

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