رياضة | «الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر «الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.