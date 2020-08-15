رياضة | «الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر «الشيخ» ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المحدد لها مساء الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.