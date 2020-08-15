رياضة | جلسة في «الجيم» لـ«مروان» و«متولي»

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة في «الجيم» لـ«مروان» و«متولي» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاضا مروان محسن ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

واكتفى الثنائي بأداء جلسة في الجيم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي تدريبات استشفائية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.