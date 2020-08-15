رياضة | تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته الكبيرة فى تأهل فريقه لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره برشلونة الأسباني.

وقال فليك:"الفريق كان عظيماً، أنا سعيد جداً لهذه الروح من اللاعبين وبالتأهل إلي الدور المقبل، كنا نعلم أننا إذا ضغطنا على برشلونة فستتاح لنا الفرص للتهديف ، لدينا الكثير من القوة والكثافة الهجومية في هذا الفريق الرائع".

وأضاف مدرب البايرن:"الآن علينا إعادة الشحن والتركيز على المباراة التالية ، حيث سنبدأ من الصفر من جديد بالنسبة الي مولر فهو يستحق جائزة رجل المباراة ، لقد كان هو الشخص الذي يتحكم في الضغط ، لكن في النهاية يجب أن أتوجه بالثناء لفريقي بأكمله على الحفاظ على هذه القوة".

يذكر أن بايرن قد اكتسح برشلونة بنتيجة 8 / 2 وصعد رسميا لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث ينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتي أمام ليون.