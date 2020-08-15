رياضة | (الخليج 365 الرياضي) يحاور أحمد صالح المدير الفني لفريق الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر (الخليج 365 الرياضي) يحاور أحمد صالح المدير الفني لفريق الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد أحمد صالح المدير الفني الحالي لفريق الإعلاميين من مواليد شربين في 3 مارس 1977، بدأ مشواره الكروي ضمن قطاع الناشئين بنادي شربين، ثم انتقل الى ناشئين نادى الزمالك لمدة سنتين، ثم انتقل الى ناشين بلدية المحلة، وصعد للفريق الأول تحت قيادة أحمد شعرواى، ثم العودة مرة ثانية إلى نادي الزمالك تحت قيادة فاروق جعفر.

واستمر صالح بالزمالك، لمدة 8 سنوات، ثم انتقل الى نادي الاتحاد السكندري ، واختتم حياته الكروية في فريق الترسانة، قبل الإعتزال.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حواراً مع أحمد صالح للحديث عن موقف فريقه الحالي، ورؤيتة للمرحلة المقبلة، في السطور التالية :

- ماذا عن مشوار التدريب بعد الاعتزال؟

توليت تدريب فريق الناشئين بنادي الزمالك ،ثم مدرب عام لمنتخب الشباب مع معتمد جمال، كما توليت تدريب فريق شربين، وأخيراً مدير فني لفريق الاعلاميين الذي تولى تدريبه فيالأسبوع الرابع برصيد نقطتين بعد أن تقدم جميل حلمي المدير الفني السابق باستقالته بعد الهزيمة أمام فريق شبان قنا.

- هل تواجهه عقبات في التعامل مع إدارة نادي الاعلاميين؟

بالعكس هناك تقارب في وجهات النظر، وتوفير كافات الاحتياجات من جانب مجلس الإدارة بقيادة طارق شرباص رئيس النادي، ونائبه خالد فتوح وخالد عبد الهادي وجميع مجلس الإدارة.

- ماذا عن الجهاز الفني للفريق؟

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نحن جهاز متفاهمين جدآ ، والجهاز الفني لفريق يضم أشرف عبده مدير كورة، أحمد أبو علي

مدرب عام،هانى عرفه مدرب مساعد،سامى فاروق مخطط أحمال، محمد عبد المنعم مدرب حراس مرمى.

- ماذا عن استعداد الفريق للمباريات المتبقية بالقسم الثاني؟

لم نفقد الأمل في عودة النشاط الرياضي، ولم يتوقف الفريق عن التدريبات منذ ايقاف النشاط، وكان لاعبى الفريق يقومون بالتدريبات من منازلهم، ولكن لابد من فتره إعداد لاتقل عن 4 أسابيع لأن فترة التوقف كانت كبيرة جداً لأنه موضوع التباعد والخوف من انتشار فيروس كورونا ، كما عقدت اجتماع مع الجهاز الفني والطبى للفريق واللاعبين وثم عمل مسحات الطيبه والحمد لله جميع المسحات سلبية، ولكن الموضوع صعب جداً في القسم الثاني والثالث لأنه ثقافة اللاعبين صعبة جدا، لعدم وجود السيولة المالية مما اضطر اللاعبين العمل في شغل ثاني مما يشكل خطورة كبيرة، وتوجد مشكله كبيره في غرفة ملابس اللاعبين.

- ما رأيك موقف فريق الاعلاميين؟

جميع المباريات المتبقية صعبة وليست بالسهلة، واضاف بأن المنافسة ستشتعل أكثر عقب أستناف المباريات مؤكدا أن المباريات المتبقية لجميع الفرق تعتبر مباريات كؤوس، ونحن نسعى أن يحتل فريق الاعلاميين المركز الخامس على اكثر تقدير، حيث نحتل حاليا المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وسنخوض 7 مباريات ودية متدرجة المستوى، قبل عودة النشاط.

- ما المباريات المتبقية للإعلاميين؟

يتبقى 5 مباريات مع بترول أسيوط في الجولة القادمة خارج الديار ثم يستضيف فريق الألومنيوم وديروط ثم نخرج لقاء الفيوم، ونختتم بلقاء تليفونات بني سويف في الإعلاميين، كما نعاني في السفر في المباريات الخارجية، ولابد من لعب جميع المباريات بدون جمهور حتى نحافظ على سلامة اللاعبين.