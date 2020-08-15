رياضة | تاريخ مواجهات إيهاب جلال ضد الزمالك وباتريس كارتيرون (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات إيهاب جلال ضد الزمالك وباتريس كارتيرون (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد مصر المقاصة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، وذلك بعد استئناف البطولة المحلية عقب فترة توقف دامت أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الزمالك يدخل مباراته ضد المقاصة اليوم السبت، وفي جعبته 35 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز متأخرا بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 53 نقطة، ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

تتسم مواجهات الزمالك ضد المقاصة بالندية والإثارة دائمًا بصرف النظر عن مركز الفريقين في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وما يزيد مواجهة اليوم سخونة هو وجود إيهاب جلال مدرب الأبيض السابق على رأس الجهاز الفني للفريق الفيومي حيث يسعي لتحقيق نتيجة ايجابية أمام فريقه السابق وحصد 3 نقاط جديدة تقوده لمنطقة الأمان بالدوري.

ماذا قدم إيهاب جلال ضد الزمالك ؟

تقابل إيهاب جلال مع الزمالك في 10 مواجهات سابقة خلال قيادته لـ4 أندية (6 مباريات مع المقاصة – 2 مع تليفونات بني سويف – 1 مع المصري – 1 مع كهرباء الإسماعيلية)، فاز مدرب الفريق الفيومي في 4 مباريات، مقابل 4 انتصارات للفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل لاعبو الأندية التي دربها إيهاب جلال 12 هدفًا في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفًا.

أول مواجهة جمعت إيهاب جلال ضد الزمالك كانت خلال قيادته لفريق كهرباء الإسماعيلية وذلك في بطولة كأس مصر عام 2008، وخسر فريقه بثلاثية نظيفة.

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بينما قاد "جلال" فريق تليفونات بني سويف في مباراتين ضد الزمالك في الدوري الممتاز موسم 2013 / 2014، حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الأولي، وخسر المباراة الثانية بنتيجة 2-1.

وتولي إيهاب جلال قيادة فريق المقاصة في 6 مواجهات ضد الزمالك، فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل الفريق الفيومي 9 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف ايضًا.

أما المباراة الأخيرة لـ"جلال" ضد الزمالك كانت خلال قيادته لفريق المصري البورسعيدي بالموسم الماضي، وفاز فريقه بهدفين دون مقابل بالجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

لم يخسر إيهاب جلال خلال المباريات الثلاثة الأخيرة ضد الزمالك، حيث قاد المقاصة للفوز بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري موسم 2016 / 2017، وحقق فوزا اعتباريا 2/0 في لقاء الدور الثاني بالبطولة بعد انسحاب الزمالك، بينما قاد المصري للفوز 2/1 في لقاء الجولة 28 من الدوري الموسم الماضي.

تاريخ مواجهات إيهاب جلال ضد باتريس كارتيرون

التقي إيهاب جلال مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في مباراتين خلال قيادته لفريق المقاصة، بينما الخواجة الفرنسي كان مدربًا لوادي دجلة، و فاز كل منهما في مباراة وجاءت نتائج المواجهتين كالتالي:

- المقاصة (إيهاب جلال) 4 – 2 وادي دجلة (كارتيرون)

- المقاصة (إيهاب جلال) 0 – 1 وادي دجلة (كارتيرون)