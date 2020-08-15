رياضة | ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان.
وشارك ياسر إبراهيم، في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم عقب نهاية المران.