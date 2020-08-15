رياضة | ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان.

وشارك ياسر إبراهيم، في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم عقب نهاية المران.